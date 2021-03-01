美国纽约州州长科莫又陷“Me Too”争议. March. 01, 2021 07:17. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 曾被誉为“新冠英雄”的美国纽约州州长安德鲁·科莫（64岁，照片）因故意隐瞒减少新冠病亡者人数而引发争议后，此次又卷入了对助理人员进行性骚扰的丑闻。 曾任科莫州长健康政策顾问的夏洛特·贝内特（25岁）2月27日在接受《纽约时报》采访时揭露了科莫曾向自己提出与性生活有关的不正当问题。这是第二次有人声称科莫对女助理实施性骚扰。 《纽约时报》报道说，科莫询问贝内特是否只和一个人发生过关系，是否和一个年龄大的男性发生过性关系等。贝内特说，去年6月，科莫在州长办公室说，“我对与20多岁女性的关系上持开放态度”，并问她如何看待爱情关系中的年龄差距。贝内特去年11月离开了州长办公室。 此前，曾担任科莫州长经济政策顾问的林赛·鲍伦（36岁）2月25日在自己的社交媒体上爆料称，从2016年起就遭到了科莫的猥亵。鲍伦说，科莫碰了她的腰和腿，还在她不情愿的情况下亲吻了她。 科莫全盘否认了两起性骚扰的指控。他对《纽约时报》解释说：“对贝内特来说，他相信自己就像一个导师，没有想过任何不合适的行为。”对于鲍伦的爆料，他否认说“纯属谎言”，但民主党内部有人主张说，应该调查真相。 由于接二连三的丑闻，被人们认为是民主党下届总统候选人的科莫的政治生涯亮起了红灯。去年上半年，当新冠疫情在美国纽约扩散时，他几乎每天都举行记者会，毫无保留地讲述纽约的情况，从而获得了很高的人气。此后，继缩小并隐瞒纽约州疗养设施内新冠病亡者人数的疑惑后，助理们又爆料性丑闻，其政治生命面临严重危机。

한국어