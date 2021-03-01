大谷翔平投出时速161公里的高速球. March. 01, 2021 07:17. by 黃奎引 kini@donga.com. 宣布再次挑战投打兼营的“二刀流”大谷翔平(27岁•洛杉矶天使队•照片)在距离MLB新赛季开幕还有一个月的情况下，投出了时速达100英里(约161公里)的超速快球。 28日，大谷翔平在美国亚利桑那州坦佩的迪亚布洛(Diablo)体育场举行的春季训练中进行了现场投球。现场投球是指，把击球手放在击球位上，假设特定情况进行投球练习。大谷翔平当天面对5名击球手投了35个球。日本《日刊体育》报道说：“没有让对方击出一个安打。” 大谷翔平自日本职业棒球联赛火腿战士队时期开始兼任击球手和投手，在美国职业棒球大联盟出道第一年的2018年，作为击球手取得了击球率0.285、22个本垒打、61打点的成绩，同时作为投手出场10场比赛，取得了4胜2负、平均责任失分3.31的成绩，获得了美国联盟新人奖。但在当年10月他接受了肘部手术，在2019年一次也没有站上投手踏板。 去年，他在赛季初期作为投手参加了2场比赛，但因胳膊肘疼痛再次复发，此后只进入了击球位。去年他在正式比赛中创下的最高时速为97英里(约156公里)。但今年在距离开幕还有一个月的情况下，他已经在速度上创造了时速100英里的纪录，超过去年最高投球时速。

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