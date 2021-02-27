高真荣在LPGA新赛季个人首场比赛上首轮过后位居第四. February. 27, 2021 07:29. by 金正勋记者 hun@donga.com. 女子高尔夫世界排名第1位的高真荣(26岁)在本赛季自己的首场比赛上，以并列第4位的成绩结束了首轮比赛。 26日，高真荣在美国佛罗里达州奥兰多的诺娜湖高尔夫乡村俱乐部(72杆)举行的美国女子职业高尔夫(PGA)巡回赛盖因里奇锦标赛第1轮比赛上，抓下5支小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆4杆共68杆的成绩。与单独领先的高宝璟(24岁)相差3杆。LPGA巡回赛虽然在1月份开幕，但高真荣一直留在国内进行训练，从新赛季第二场比赛—本次比赛开始，正式投入了本赛季巡回赛。 当天的聚光灯集中在了2008年退役后13年来首次以选手身份参加大赛的安妮卡•索伦斯坦(51岁)。在丈夫担任球童的情况下，她抓下1支小鸟球，吞下1个柏忌、1个三柏忌，打出了高于标准杆3杆的75杆，与朴城炫(28岁)、崔萝莲(33岁)等一起排在并列第77位。在LPGA巡回赛上共取得72个冠军的索伦斯坦在5号洞(4杆)宣布“死球”，再加上3个推杆，吞下了三柏忌(高出标准杆3杆)，令人遗憾。首轮比赛她的平均发球飞行距离为240码，上球道率64%，上果岭率66.7%。索伦斯坦表示：“重新打开熄灭很久的开关并不容易。虽然缺乏敏锐性，但为了晋级，我会争取在第2轮打出低于标准杆的成绩。”世界排名第2位的金世煐以平标准杆的成绩排在了并列第41位。

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