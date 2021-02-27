炸酱面原本是一道高级料理. February. 27, 2021 07:29. by 金相雲 sukim@donga.com. “壬午军乱和炸酱面”或“朴正熙和炸酱面”。虽然是看起来与炸酱面没什么关联的历史事件和人物，但实际上并非如此。1882年，因朝鲜的旧式军队引发的壬午军乱被迫转为守势的明成皇后势力，为对抗重新掌权的兴宣大院君，主动拉拢中国清朝。 进入仁川济物浦的袁世凯的清军逮捕大院君后，强迫其签订条约，将朝鲜变成“属邦”。当时为了侵占经济利益，清朝把商人和劳动者大举送往朝鲜，他们带来的中国食品“(中式)炸酱面”可以说是炸酱面的原型。与韩半岛相邻的中国山东省的炸酱面是可以用面条拌春酱简单吃到的廉价食品。 这本书将韩国的代表性平民饮食炸酱面、紫菜包饭、炸猪排、咖喱等渊源与近现代史结合起来，非常有趣。这些菜的共同点是日本帝国主义强占时期从国外输入，快速实现韩国本土化的“近代化”的产物。作者像发表多部小说的作家一样，以突出日本帝国主义强占时期朝鲜人记者角色的故事开始各章节。接着通过历史资料说明了这里登场的食物等主要素材。 现在是时候表明朴正熙和炸酱面的关系了。日本帝国主义强占时期被称为“中华料理店”的中国餐馆是举行重要活动的高级饭店。中国华侨以多人集资共同投资的方式开了一家大型料理店。但是朴正熙政权在1962年针对拥有巨额现金的华侨实施了货币改革措施。接着，禁止外国人拥有土地后，受到经济打击的大多数华侨移居到美国或台湾。由此，高级中华料理店逐渐缩小为小规模的中餐馆。这就是被称为高级料理的炸酱面等中国料理蜕变成平民料理的契机。作者写道，“炸酱面如实反映了饮食的历史与政治权力紧密相连的事实。”

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