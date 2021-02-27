拜登的首次军事行动，空袭叙利亚亲伊朗民兵. February. 27, 2021 07:29. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、开罗=常驻记者 林贤硕 lightee@donga.com,lhs@donga.com. 当地时间25日，美国对叙利亚地区进行了空袭。这是拜登政府上台后首次采取军事行动，也是对伊拉克内美军基地遭到火箭炮攻击进行报复的行为。美国国防部当天发表声明称，美军空袭了叙利亚内的亲伊朗民兵的设施。美国国防部发言人约翰·科比表示：“此次空袭是为了应对最近对伊拉克内的针对美国及联军要员的攻击而批准的。在与同盟伙伴进行协商等外交措施的同时，按比例进行了军事应对。”他表示：“此次作战发出了‘为保护美国和同盟人士将采取行动’的坚决讯息。” 据美国国防部透露，由于此次空袭，什叶派民兵“真主旅”等亲伊朗民兵使用的叙利亚、伊拉克边境地区的建筑物遭到了破坏。叙利亚人权观测组织当天表示：“至少有17名亲伊朗系民兵势力死亡。由于伤者较多，死亡人数有可能进一步增加。”遭空袭的民兵被认为是15日用火箭炮攻击位于伊拉克埃尔比勒的美军基地事件的幕后主使。在此次攻击中，与美军进行交易的1名承包企业负责人死亡，包括1名美军在内共有9人受伤。

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