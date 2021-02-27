美国法院要求朝鲜“就扣押‘普韦布洛号”赔偿23亿美元”. February. 27, 2021 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国华盛顿联邦法院当地时间24日判决朝鲜向其1968年扣留的美国海军情报收集舰“普韦布洛”号的船员和170名家属赔偿23亿美元（约合2.58万亿韩元）。这是朝鲜所涉相关赔偿额中规模最大的一次。之前的最高金额是在被朝鲜扣留后释放于2017年死亡的美国大学生奥托·威姆比尔事件的5.0113亿美元。 据“美国之音”电台等报道，联邦法院认定49名船员每人可获得1310万至2380万美元等共计7.7603亿美元的赔偿，90名家属可获得2.00亿美元的赔偿，31名遗属可获得1.7921亿美元的赔偿。但是，朝鲜承认此次判决并支付赔偿的可能性微乎其微。 “普韦布洛”号于1968年1月在朝鲜半岛东部海域执行任务时被朝鲜海军舰艇扣押。同年12月，美国签署侵犯朝鲜领海的道歉书后，朝鲜才释放了82名船员和1具遗骸。船员们回国后表示“受到了拷问和严刑拷打”，并于2018年提起了此次诉讼。

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