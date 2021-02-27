5.85万人份辉瑞疫苗到达韩国…从27日开始专门医院从业人员接种疫苗. February. 27, 2021 07:29. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 给新型冠状病毒肺炎(COVID-19)专门医院从业人员接种的辉瑞疫苗26日通过航班进入国内。食品医药品安全厅咨询机构表示， 16岁以上青少年也可以使用注射辉瑞疫苗。 26日，据防疫当局透露，当天上午11点58分，从荷兰装载辉瑞疫苗起飞的大韩航空定期货机A333航班降落在仁川国际机场。此次抵达的疫苗数量是韩国政府通过国际疫苗共享项目“新冠肺炎疫苗实施计划(COVAX Facility)”确保的疫苗中的首批物量5.85万人份。辉瑞疫苗在使用之前必须保持在零下70度的冷冻状态，必须进行超低温流通•保管，因此相关疫苗是在温度调节集装箱内装载的状态下运抵韩国的。 当天抵达的疫苗立即被转移至5辆疫苗运输车辆。相关车辆分别运往国立中央医疗院、梁山釜山大学医院、光州朝鲜大学医院、启明大学大邱东山医院、顺天乡大学天安医院等中央•据点预防接种中心。该物量将从27日起在首尔开始接种。 食品医药品安全厅的法定咨询机构—中央药师审议委员会当天表示，可以允许使用辉瑞疫苗。对于备受关注的青少年是否接种疫苗，委员会判断“16岁以上青少年的免疫反应与成人没有区别，可以利用成人的临床试验资料”。据此，高中生也可以接种疫苗，这可能会反映在防疫当局今后的疫苗接种计划中。

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