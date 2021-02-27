刚迈出第一步的疫苗接种，要达到集体免疫还需越过千山万水. February. 27, 2021 07:30. . 昨天，韩国终于开始新冠疫苗接种。以全国213个疗养设施的5266名未满65岁的入住者和从业人员为对象，开始同时接种英国阿斯利康疫苗。至此，韩国成为世界上第100个接种疫苗的国家。这比第一个接种疫苗的英国晚了80天。 昨天抵达仁川机场并送到全国5个预防接种中心的美国辉瑞疫苗也将从今天开始对治疗新冠患者医院的5万多名医疗人员进行接种。这是通过国际疫苗共享计划“COVAX”确保的疫苗。下个月8日，上级综合医院等高危医疗机关的35.4万多名工作人员，同月22日起，7.8万多名第一批新冠应对人员将接种阿斯利康疫苗。计划从7月开始，健康的成年人也接种疫苗，到11月为止，实现集体免疫。 虽然好不容易迈出了疫苗接种的第一步，但问题是4月以后。因为国内疫苗供应日程不确定，所以接种计划可能会发生动摇。65岁以上老龄层的疫苗接种被推迟到第二季度，也令人不能放心。以老龄人群为对象，接种效果没有得到充分证明的阿斯利康疫苗的计划，可以说是走错了第一步。如果效果不太理想，只能全面重新讨论接种计划。在全球性疫苗紧缺的情况下，政府应该拼上性命来确保疫苗。 已接种疫苗的疗养设施工作人员据说感到很放心。但即使接种新冠疫苗，也不是会100%产生抗体。接种后的本人即使不被感染，也有传播给他人的危险。对不断增加的变异病毒的功效也不明确。这就是不能因为疫苗接种就放松防疫意识的原因。最终，每位国民积极参与接种，保持社交距离和彻底进行卫生管理，是最有效的防疫对策。应该以历史性的开始接种为契机，再一次鼓足干劲。只有通过不出差迟的接种和防疫获得集体免疫，才能终止新冠疫情，恢复日常生活。 美國法院要求朝鮮“就扣押‘普韋布洛號”賠償23億美元”

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