公共设施的电动汽车充电机所有人都可以使用. February. 26, 2021 07:18. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 今后，安装在区厅等公共设施的电动汽车充电机将向普通市民开放。将电动汽车充电设施限制在停车场面积20%的规定也将被废除。这是为了增加电动汽车充电设施和环保汽车的普及。 经济副总理兼企划财政部长官洪楠基25日在韩国进出口银行召开“革新增长BIG3推进会议”，并发表了包含上述内容的《为普及环保车的核心规制革除方案》。 政府决定首先义务性地向普通市民开放公共设施停车场的电动汽车充电机。今后电动车使用者可以到公共设施充电。另外，停车场内电动汽车充电设施安装面积限制在总面积的20%以内的规定也将消失。也就是说，可以在停车场内的所有停车区域内安装电动汽车充电机。 此外，还将制定允许在电动汽车充电区域最多停车12小时的方案。因为用户没有空的充电区域，所以正经历无法给电动车充电的不便。此外，须具备内燃车维修装备才能安装汽车维修设施的规定也将得到改善。这是为了引导设立电动汽车专门维修站。洪副总理表示：“在电动汽车市场上，国家之间的竞争日趋激烈，因此政府也将尽全力打破限制，消除障碍。”

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