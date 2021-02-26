选举在即，文在寅率领党政要人访问加德岛. February. 26, 2021 07:19. . 文在寅总统昨天访问了举行构建东南地区“Mega City”报告大会的釜山。文在寅总统访问了该计划的核心加德岛新机场候选地，并听取了相关报告。文在寅总统说：“新机场建成后，天路、海路和陆路将于此会合，成为世界性的物流中心。”共同民主党代表李洛渊、行政安全部长全海澈、庆尚南道知事金庆洙、经济副总理洪楠基等执政党、政府、青瓦台核心人士参加了当天的活动。“国民力量”党谴责说：“总统露骨地介入选举，目的是在4·7釜山市长补缺选举中帮助执政党。” 如果是其他时间还不好说，但在眼下时节，文在寅总统访问加德岛并不合适。执政党在总统访问的前一天发表了包括提前建设加德岛新机场在内的“釜山地区五大核心公约”。在今天举行的全体会议上，又表示将将强行处理包含可以免除预备可行性调查的特例条款的新机场特别法。结果，文在寅总统访问加德岛相当于保证了政府层面的全方位支援。这自然会招致介入只剩下40天的釜山市长选举的争议。 《公职选举法》规定，在选举临近之际，严禁公务员做出影响选举的行为。总统在作为共同民主党人之前，首先是理应遵守政治中立义务的政府首脑。宪法法院也就选举活动强调，如果总统的政治活动自由和选举中立义务发生冲突，应强调中立义务。因此，如果是朝野发生激烈冲突的敏感时期，就应特别留意总统的一举一动。 在处理加德岛特别法前夕，国土交通部把加德岛新机场的建设费用推算为28.6万亿韩元，远远超过了釜山市预测的7万亿韩元。这是在指出，可以想见，加德岛新机场事业费的增加将引起事业规模的缩小等争议。企划财政部和法务部也提出了违法性和平衡性问题。这是在推进诸如加德岛新机场之类的大规模国策事业时，各部门对经济性、环境影响评价、国土发展前景等进行了细致的研究后得出的结论。既然同为政府部门提出了这样的问题，就应该首先彻底检查可行性、寻求对策，这才是正确的态度。然而，如果执政党、政府、青瓦台发出“不要介意，强行推进”的信号，就难免受到“被补选选票蒙住眼睛，回避合理的国政运营”的指责。

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