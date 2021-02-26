作为三一运动历史展示馆重生的“Dilkusha”. February. 26, 2021 07:18. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 日本帝国主义强占时期美国《美联社》记者、最早向海外宣传《三一运动临时独立宣言》的艾伯特•泰勒曾生活过的家“Dilkusha”将向市民开放。 首尔市25日表示，经过原型复原工作，在三一节当天将向市民们开放装饰成历史展示馆的Dilkusha。1942年泰勒被日本帝国主义强制驱逐出境后，该房子已经搁置了约80年时间。 Dilkusha是1923年他在韩国居住时，在钟路区杏村洞建立的西式房屋。该建筑由地下1层至地上2层的红砖建造。Dilkusha是梵语“快乐的心灵宫殿”的意思，是泰勒的妻子玛丽•泰勒起的名字。 泰勒于1896年进入朝鲜，曾任平安道云山金矿监督官，在忠清道经营稷山金矿，是矿山企业家，另外，他还作为美联社临时特派员活动过。他向海外报道三一运动和提岩里屠杀事件，为向国际社会宣传日本帝国主义的暴行做出了贡献。特别是1919年他在妻子分娩时发现了隐藏在塞弗伦斯医院床上的《三一运动独立宣言》复印件，并向全世界宣告了这一消息。 1942年，根据朝鲜总督府的外国人驱逐令，泰勒夫妇离开韩国后，Dilkusha被长期搁置。首尔市为了修复Dilkusha的原型，从2017年开始进行考证研究，2018年着手复原工程，去年12月完成了工程。 首尔市将于26日下午4时在Dilkusha前院举行Dilkusha展示馆开馆仪式。艾伯特•泰勒的孙女珍妮弗•泰勒将一同出席活动。展馆每周二至周日从上午9时至下午6时运营，入场费免费。 首尔市代理市长徐正协强调说，“三一节当天将向市民开放Dilkusha展示馆，可以将其作为历史教育平台有价值地进行利用”，“通过抗日运动相关遗址，铭记为独立而献身的所有人，继承其精神。”

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