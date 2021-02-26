免疫时间开始，从今天开始接种阿斯利康新冠疫苗. February. 26, 2021 07:19. by 刘根亨记者•金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 国内首批新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种将于26日开始。自去年1月20日韩国国内出现首例新冠病毒肺炎患者后，时隔403天，“新冠病毒防疫战线”的模式发生了改变。 国务总理丁世均25日在政府首尔大楼主持召开中央灾难安全对策本部会议时表示：“政府将以恳切的心，怀着希望恢复日常生活的所有国民的心望，在目标时间之前实现集体免疫的梦想。”丁总理还强调说，“首先，从接种疫苗的国家来看，社会警觉松懈的话容易造成混乱，因此应该参考其经验。” 首批新冠肺炎疫苗接种将于26日以全国213家疗养设施入所者和从业人员为对象进行。注射24日出厂的阿斯利康疫苗。全国292家疗养医院也要根据各自的计划，在5天内进行接种。 政府就接种新冠疫苗问题决定不指定特定人物为“1号接种者”。疾病管理厅表示：“26日上午9时开始在全国各地接种疫苗，所有人将成为第一号接种者。” 在首次接种疫苗的前一天25日，政府一整天都在进行疫苗配送。在京畿道利川的一家物流中心进行小包装的阿斯利康疫苗从当天上午5时50分起通过56辆1吨冷藏卡车运送到全国257家保健所和疗养医院。24日晚，运送至济州道的1950人份疫苗在送往全南木浦港途中，因运输容器的温度低于适当温度(2~8度)而全部被回收。 另外，26日美国辉瑞疫苗将进入韩国。该疫苗将于27日以199名国立中央医疗院医疗组和101名首都圈新冠病毒医疗组人员等为对象进行接种。

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