脸书：“3年内将在利用新闻资讯上投资1万亿韩元” 纽. February. 26, 2021 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 脸书表示，在未来3年内，为了确保新闻内容的使用权，将至少投资10亿美元（约合11000亿韩元）。 脸书全球业务副总经理尼克·克莱格当地时间24日在公司博客上发表文章称：“脸书有意与新闻发行人进行合作。我们认识到，高质量的新闻将成为启动开放社会的中心。” 脸书从2018年起向《卫报》和《金融时报》等支付6亿美元，今后将额外追加投资。此前，谷歌也曾表示，为确保新闻内容的使用权，3年内将支出10亿美元以上。 25日，澳大利亚议会通过一项新法案，要求科技企业向媒体支付新闻内容费用。澳大利亚财政部长乔西·弗莱登伯格在声明中表示：“将通过该法使媒体企业生产的内容得到公平的代价。” 脸书最近因反对该法案，在澳大利亚悉数中断了新闻相关的服务，但此后随着风波的扩大，与澳大利亚政府就支付文化信息使用费达成协议，并决定恢复新闻服务。在此过程中，澳大利亚政府修改法案，使脸书和谷歌等科技企业在与媒体进行使用费谈判时更具自律性。 随着澳大利亚通过向技术企业征收新闻使用费的法案，北美、欧洲等其他国家也有可能出台类似法案。加拿大已经宣布将制定类似澳大利亚的法案。彭博社报道说：“今后脸书和谷歌等将在全球面临类似（与澳大利亚相同）的限制法案。”

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