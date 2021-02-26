孙兴慜的甜蜜休息时间，托特纳姆热刺队4比0大胜对手. February. 26, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)时隔许久终于得到了甜蜜的休息时间。 25日，托特纳姆热刺队在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛32强赛次回合主场比赛中，以4比0完胜沃尔夫斯贝格(奥地利)。19日，在首回合客场比赛中以4比1获胜的托特纳姆热刺队以两回合总比分8比1晋级16强。 托特纳姆热刺队的16强对手将在26日的对阵抽签中确定。16强首回合、次回合比赛将分别于3月12日和3月18日举行。 当天，托特纳姆热刺队让孙兴慜和哈里•凯恩等主力球员坐在了替补席上。这是孙兴慜继上月11日在英格兰足总杯与马林FC队的比赛(5-0胜)后，时隔45天再次获得轮休。 孙兴慜在2月份消化了紧凑的日程，在体力上表现出了疲惫的样子。从1日与布莱顿队的英格兰足球超级联赛(EPL)客场比赛(0-1•负)开始，到21日与西汉姆联队的比赛，他共参加了7场比赛。也就是说，他每3天参加一场比赛。在7场比赛中，孙兴慜上场时间为615分钟，是队内除守门员(7场•660分钟)以外上场时间最长的球员。在21日的比赛中，他明显显露出疲惫的样子，令球迷们感到惋惜。 当天，托特纳姆热刺队的德利•阿里在上半场第10分钟接到队友的右侧传中球后，利用倒钩射门率先破门。本场比赛阿里攻入1球，奉献2次助攻，卡洛斯•维尼修斯攻入2球，加雷斯•贝尔也攻入1球。

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