韩朝共同举办2032年奥运会已成泡影？. February. 26, 2021 07:19. by 权五赫记者、李元洪体育记者 hyuk@donga.com、bluesky@donga.com. 当地时间24日，国际奥林匹克委员会将澳大利亚布里斯班选为申办2032年夏季奥运会的优先协商城市。由此，有观察人士认为，韩国政府推进的2032年韩朝共同举办奥运会的计划实际上已经化为泡影。 国际奥委会主席托马斯·巴赫当天在视频记者会上表示：“执委会一致批准了未来申办委员会（选定布里斯班）的建议。”布里斯班在举办奥运会的协商中具有独占的地位。鉴于国际奥委会的未来申办委员会经过与相关城市的长期协调，向执委会推荐“优先协商城市”，因此举行计划几乎不可能泡汤。布里斯班奥运会设施的80%以上可以通过对现有设施的再利用来解决，过去多次申办国际大赛的经验等获得了较高的分数。 表明申办意向的韩国与朝鲜落在后面的原因是举办前景不确定。鉴于各国对申办奥运会的热情不如过去，因此，只要有合适的举办城市，国际奥委会就会提前确定。 2018年9月在平壤举行的南北首脑会晤上，韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩就南北共同申办2032年奥运会达成了一致。但是，随着2019年2月在越南河内举行的朝美首脑会谈没有达成协议，南北间有关奥运会的协商宣告中断。尽管如此，韩国政府去年1月在国务会议上表决了南北共同举办奥运会的计划，一直固守了共同申办的立场，但此次国际奥委会做出了决定。 韩国统一部一名官员25日表示：“我认为，澳大利亚被指定为优先协商地，对于在首尔和平壤举行‘首尔-平壤共同奥运会’不是好事。但举办地还没有确定，因此将继续关注国际奥委会的协商过程，将为履行南北之间的协议精神采取必要的努力和措施，直到最后一刻。”

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