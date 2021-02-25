以色列的“疫苗外交”：“我分给你剩余部分，你去耶路撒冷开大使馆吧”. February. 25, 2021 07:32. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列表示，将把留在本国的新冠疫苗分给其他国家。响应以色列呼吁、表示愿在争议地区耶路撒冷设立大使馆的国家被认为是支援对象，国际社会上的疫苗正在被用作外交手段。 据路透社报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡23日发表声明称：“将把目前疫苗拥有量中的一部分送给巴勒斯坦和其他需要疫苗的国家。”以色列总理办公室没有单独提及支援疫苗的国家，但路透社报道，以色列提供疫苗的国家包括危地马拉、洪都拉斯和捷克。 其中捷克政府表示，已经从以色列得到少量疫苗。据悉，危地马拉和洪都拉斯政府也计划分别接收5000剂量的疫苗。这3个国家已把驻以色列大使馆迁移到耶路撒冷或已表示关心。以色列为了使国际争议地区耶路撒冷成为本国首都，一直致力于让各国在耶路撒冷开设大使馆。 目前，以色列全国930万名国民中有446万人接种了新冠疫苗。以向美国辉瑞制药公司提供疫苗接种数据为条件，去年11月签订了800万剂的合同，并从12月开始得到初期疫苗供应量，迅速开始进行疫苗接种。 以色列不是第一次将疫苗用于外交手段。此前，美联社21日报道说，以色列决定秘密替叙利亚购买俄罗斯生产的新冠疫苗，并以在叙利亚被捕的2名以色列人和被以色列拘留的2名叙利亚人进行了交换。 在疫苗成为国家间协商条件的情况下，菲律宾24日表示，可以向提供新冠疫苗的国家派遣护士等大量医疗人员。目前，菲律宾将派遣到海外的医疗人员限制在每年5000人，如今却要向提供疫苗的国家大幅增加分配人员。当地媒体和外媒报道说，菲律宾向派遣护士较多的英国和德国要求疫苗。

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