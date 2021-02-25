三星电视机全世界占有率31.9%，“创历史新高”. February. 25, 2021 07:32. by 洪锡镐记者 will@donga.com. 三星电子连续15年位居世界电视机市场首位。据统计，LG电子位居第二，去年全球电视机销售额的一半左右来自三星电子和LG电子两家公司。 据市场调查企业OMDIA24日统计，去年三星电子以金额为准在全球电视机市场上的占有率达到31.9%。这是历史最高占有率。 三星电子2006年凭借使用红酒杯形象和红色调的“波尔多电视机”占据全球市场占有率第一（14.6%）后，从未失去过第一的位置。三星电子2009年推出LED（发光二极管）电视机，2011年推出智能电视机，一直主导电视机市场。 三星电子特别是以2017年推出的QLED（量子点发光二极管）电视机的增长势头为基础，到2019年市场占有率首次超过30%，去年进一步拉大了差距。2017年售出80万台的QLED电视机继2019年售出532万台之后，去年售出了779万台，占全体销售额的35.5%。特别是在75英寸以上的电视机市场上，三星电子占有率达到47.0%等，在超大型市场上的差距进一步拉大。 三星电子计划今年利用适用迷你LED的“新QLED电视”和利用自发光性显示屏的“微型LED电视机”扩大占有率。 以金额为准，LG电子在全球电视机市场上的占有率为16.5%，居第二位，去年OLED（有机发光二极管）电视机销售首次超过200万台；去年销售204.7万多台OLED电视，比2019年增加了23.8%。特别是去年第四季度（10月∼12月）销售86.4万台左右，创下了季度最高销售业绩。

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