丑闻、受伤、坏消息满天飞的伍兹，神话也会停止吗？. February. 25, 2021 07:32. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹(46岁•美国)遭遇了翻车的大事故。有人预测说，虽然幸运的是没有生命危险，但他的双腿严重受伤，在职业高尔夫选手生涯中面临了最大的危机。 据AP和ESPN等当地媒体透露，伍兹于23日上午7时12分左右(当地时间)在美国加利福尼亚州洛杉矶县驾驶运动型多功能车(SUV)在下坡路时发生了翻车事故。握住方向盘的伍兹是唯一的乘客，没有与其他车辆相撞。接到报警后出动的警察和消防当局动用了斧头和凿子等，打碎了前面的玻璃窗，救出了伍兹。据悉，伍兹在双腿严重受伤的情况下，也沉着地回答了自己的名字等。 事故发生在洛杉矶市区以南约32公里的罗灵丘陵庄园与派洛斯福德牧场交界公路上。发生事故的路段是双向4车道陡峭的下坡路区间，限速为每小时45英里(约72公里)。 据警方透露，伍兹驾驶的SUV越过中央隔离带，多次翻滚，撞到对面车道上的树木等后，在距离公路约9米的斜坡上停了下来。洛杉矶县保安官亚历克斯•比亚努埃瓦表示：“没有发现受到药物或饮酒等影响的迹象。”但据推测，伍兹在事故发生当时超速行驶。比亚努埃瓦保安官说：“感觉(伍兹)行驶得比正常速度还要快。没有车辆紧急刹车的痕迹。” 伍兹驾驶的汽车是现代汽车的2021年款捷恩斯GV80。上周，美国职业高尔夫(PGA)巡回赛捷恩斯邀请赛在洛杉矶附近的里维埃拉高尔夫球场举行，现代汽车是该赛事的赞助商。作为本次大赛的主办者，伍兹在大赛前后得到了现代汽车提供的GV80。比亚努埃瓦保安官表示：“SUV内部几乎没有破损，伍兹得以避免最坏的情况。能够活下来是幸存的。”事故发生当时，伍兹系着安全带。 被送到附近的哈佛-UCLA医疗中心的伍兹立即登上了手术台。在经过数小时的手术之后，该医院院长安妮西•马哈赞表示：“对右腿和脚踝等部位实施了紧急手术。用销钉和螺丝等固定了骨折的脚踝和小腿骨等。”但她没有提及伍兹的伤势有多严重，何时才能恢复。 高尔夫界受到了冲击。与伍兹关系亲密的职业高尔夫选手贾斯汀•托马斯说：“我只希望他平安无事。非常担心(受到事故冲击的)孩子们。”美国前总统唐纳德•特朗普也通过他的高级顾问杰森•米勒的推特账号表示，“希望他早日康复。你是真正的冠军。” 作为“高尔夫皇帝”乘胜长驱的伍兹在2009年发生可疑交通事故后，虽然饱受各种性丑闻和受伤的折磨，但以实力战胜了外界所有的质疑。从2014年到今年年初，仅腰部手术就接受了5次。伍兹此次能否再次以“皇帝”的面貌回到球场？他最后一次在PGA巡回赛上夺冠是在2019年10月的ZOZO锦标赛，这是他职业生涯的第82个冠军头衔。

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