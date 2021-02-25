就算只是呆呆地听着也非常好…“Mung Music”陌生的即兴音乐. February. 25, 2021 07:32. by 林熙允记者 imi@donga.com. 有一家店从门面开始就让人着迷。 “Mung Music”，很容易被吸引目光的房屋。一进门就很明显。不管是呆呆地听着，还是专心地听感觉都非常不错的音乐…这是去年秋天开业的唱片公司。出了12张专辑，都是先锋爵士乐和自由爵士乐风格。像是那种在发烧友市场发达的德国或美国有总部的固执的唱片公司。 23日，与Mung Music代表李善宰见面的地方是自然疗法诊所。这是他亲自经营的地方。据说，Mung Music极具仙气的唱片封面都是他亲自画的。画家兼萨克斯管演奏家兼唱片制作人兼自然疗法师。不知怎么的，他似乎很了解“发呆”(也叫冥想)这件事。 “我在美国波士顿出生和成长，并在那里完成学业。直到32岁的2014年才来到韩国定居。在美国学习自然疗法，举办美术展览会，还吹了萨克斯管。” Mung Music的哲学也像其封面一样很有仙气。DIY、自由即兴、LO-FI(蓄意的低音质)。在维也纳现场俱乐部召集演奏者，用旧式4音轨卡带录音机录下他们长长的即兴演奏并收录其中。录音，混音，母带处理都是李某一个人完成的。 “我们的原则是实时、一次性录音。事后没有编辑或修改。” 李某本人也是自由爵士乐演奏者。他在2016年鳌岛国际爵士乐大赛上获得了大奖和最佳创意奖。他还入围了今年韩国大众音乐奖“最佳演奏”候选名单。(本月28日颁奖典礼)与金恩英(钢琴)和石多燕(鼓手)一起的三重奏专辑《脉冲理论/Pulse Theory》，是一张仅由50分44秒的即兴演奏曲组成的实验专辑。 “在美国生活的时候偶然点击了名为‘Korean Free Music’的视频。当时我受到了冲击。这是韩国自由爵士的大师姜泰焕、崔善培、已故金大焕的演奏。” 来到韩国一看，有很多年轻有实力的即兴演奏者，吓了一跳。但是他们的现实却非常艰难。因为生计问题，很多人通过氛围好的爵士乐、大众session演奏，收起了音乐翅膀。由于新型冠状病毒肺炎疫情，舞台也消失后，李某铺上了“Mung Music”的垫脚石。 朴志(大提琴)、表珍浩(主唱)、徐秀珍(鼓手)、崔成浩(吉他手)、金宝林(盘索里)…乐器和体裁各异的人们在自由即兴的旗帜和Mung Music的名字下进行了录音。韩国第一代爵士乐演奏家崔善培去年也在Mung Music推出了自由爵士乐类型的回归作品。 “给外国朋友们听韩国年轻的Free Jazz演奏，大部分人会感到大吃一惊，表示‘韩国有这么棒的音乐吗？’” Mung Music的取名果然来自“发呆”的那个“멍”。李某专攻自然治疗，对冥想非常感兴趣。 “只要投入演奏，冥想就会开始。在听自由即兴音乐时，不要听和声，而要听质感。就像听到暴风雨或海浪的声音一样。应该抛弃成见和期待，开启潜在意识。” 金度妍(伽倻琴)、沈云静(长鼓)等新演奏者的唱片也即将从Mung Music中推出。 “继承姜泰焕先生的命脉，帮助韩国即兴音乐实现繁荣，向世界宣传。这是我毕生都要做的事情。”

한국어