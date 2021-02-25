为了大义的牺牲. February. 25, 2021 07:33. . 一切艺术都是政治的。因为，无论以何种方式，艺术作品都必将包含创作者所生活的时代状况和苦恼。在美术史上，还会有像扎克鲁伊·大卫一样画政治画像的画家吗？他在发生法国革命的1789年，画出了为政治大义牺牲子女的布鲁图斯的故事，并在艺术沙龙上进行展示，引起了巨大反响。 布鲁图斯是公元前509年发动武装起义、赶走独裁者创立罗马共和国的人物。被夺去王位的塔克文为了复辟，与贵族子弟联手策划了叛乱，布鲁图斯的两个儿子也参与了其中。在叛乱阴谋败露后，布鲁图斯立即下令处决两个儿子。大卫想象着两个儿子的尸体被送到布鲁图斯家中的场面，并将其绘制在画幕上。 共和国的英雄布鲁图斯独自坐在左边黑暗的地方，沉浸在沉思之中。虽然儿子们的尸体已被运进来，但他连看都不看一眼。相反，右边的妻子伸手向尸体方向哭喊，抱着两个被恐惧吓坏的女儿。女儿中有一个已经昏倒。蓝布遮着脸的女人是侍女。作为宫廷画家，他一生都只知道权力者的表情和内心，但对于他来说，侍女的悲伤情感很难表现出来。画家省略了她的表情。 事实上，大卫实际上是个相当政治性的画家。虽然他以路易十六的宫廷画家而声名远扬，但在革命爆发后，他成为将君主送派断头台的革命政府的官方画师。他接连发表了包括这幅画在内的包含革命精神的画，站在了革命时代艺术的最前沿。此后，拿破仑·波拿巴掌权后，他重新成为了皇帝的宣传家。 虽然大卫在政治动荡时期显现出“候鸟”的行迹，但得益于他能画出革命和反革命势力都想要的画，得以继续活动。因为没有一个画家比他更能宣传“为大义的个人牺牲”的美德。

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