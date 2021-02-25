尽管青瓦台要求“调整重大犯罪调查厅速度”，执政党强硬派坚持走自己的路. February. 25, 2021 07:32. . 执政党内部强硬派正在加大嗓门要求尽快成立“重大犯罪调查厅”。前法务部长秋美爱昨天在脸书上就设立重大犯罪调查厅表示，“还需要讨论什么问题，对此我无法接受”，敦促尽快立法。共同民主党调查与起诉分离工作组组长朴柱民议员则表示：“（法务部长朴范界最近的发言）并不代表检察机关改革第二季的速度调整。” 此前，朴范界22日在国会上表示：“总统曾说过，今年开始实行的调查权改革的稳定落实和反腐败调查力量不能后退。”这被解释为，总统文在寅以转述的形式要求调整重大犯罪调查厅的推进速度。对此，共同民主党内部出现了“有必要不顾内部矛盾，加快重大犯罪调查厅的步伐吗”的声音。但前天，黄云夏等16名执政党初选议员举行公开听证会，要求尽快推进公职人员犯罪调查厅，而秋美爱也加入了这一行列。朴范界昨天表示，“总统和我都没有使用过速度调整这一表述”，出面灭火，但也有把此解释为执政党内部的分裂。 如果新设重大犯罪调查厅，将获得腐败、经济等检察机关剩余6个领域的直接调查权，检察机关的调查权将被完全废除。在好不容易平息总统民政首席秘书申铉洙的请辞风波的情况下，如果出现新设重大犯罪调查厅的问题，执政党和检察机关之间的矛盾有可能再次激化，政局也有可能变得不稳定。今年新设的高级公职人员犯罪调查处和国家调查本部也需要时间站稳脚跟。速度调整论可能就是在这样的背景下提出的。 对于设立重大犯罪调查厅和由此带来的调查权-起诉权的分离是否会对建立公正有效的刑事司法体系做出贡献，目前还没有进行充分的讨论。即使形成设立重大犯罪调查厅的共识，也需要为在过渡期把混乱降到最低而进行细致的准备过程。如果执政党一些人愿意承受对总统意向的争议，执意推进设立重大犯罪调查厅，将难免受到“为扩大自己的政治影响力而草率推进立法”的批评。

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