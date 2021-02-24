一再发生的警戒失败……想着把海岸警戒移交给海警的军方. February. 24, 2021 07:34. . 一名“脱北”男子16日南渡逃到东海岸时，10次被用于警戒的监控录像捕捉到，但8次被军方无视。警报也响了两次，但没有采取任何措施。第9、10次被捕捉到后，也过了31分钟才进行了首次报告。这是联合参谋本部昨天发布的军队检查团对所谓的“鸭蹼投诚”事件的现场调查结果。即使在这种警戒失败的情况下，军方仍然决定在年底之前制定出将海岸警戒任务移交给海警的详细计划。 联合参谋本部发布的内容，如实地体现了军队整体警戒失败和纪律涣散的现象。从运用监视设备到启动措施、报告体系、警戒设施管理等，没有哪一项措施得到了落实。直到投诚者上了海岸、被“民间人控制线”监视装备被识别出来，警戒网已被突破3个多小时。识别之后，根据操作手册的状况传播又拖延了30分钟。而且，投诚者通过的海岸铁栅栏排水道，就连该部队都不知道其存在。去年7月发生“脱北者”“排水道北上”后，韩国政府下达了这一地区的检查指示，但相关部队并未执行。 虽然此次警戒失败是状况室干部和影像监视兵、卫兵哨所值勤人员人员的错误所致，但这与整个军队蔓延的纪律松懈不无关系。据说，执勤官兵把两次警报音都认为是错误发出的，在首次识别之后，还以“可能是部队干部”为由，推迟了采取措施。在军队内部紧张局面已经完全放松的情况下，又出现了“应该没什么大不了的，不要瞎忙乎”这种安逸的认识，真是令人啼笑皆非。 在这种情况下，军方还计划加快把海岸警戒任务转交为海警的计划。虽然这是根据15年前的南北关系改善和兵力缩减基调推进的任务转换计划，但由于期间安保条件的恶化，转换时间已经被推迟了好几次。而且，继“木船投诚”“船只偷渡入境”后，又出现了“鸭蹼投诚”等漏洞，因此，如果把任务交给人力和力量被认为处于劣势的海警，海岸警戒的漏洞必然会进一步扩大。 军方的对朝警戒系统由科学化警戒系统等监视设备负责。即使是最尖端装备，在警戒心松懈的状态下，任何警报音都是烦人的噪音。军方此次也表示：“将抱着脱胎换骨的觉悟推进根本对策。”虽然这是还有待关注的事情，但如果军队不整顿崩溃的纲纪，就无法平息国民的不信任。现在国民正在询问军队存在的原因。

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