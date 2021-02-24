美国国务院“将慎重讨论朝鲜恶劣的人权问题”. February. 24, 2021 07:34. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 针对韩国统一部长李仁荣主张缓解对朝制裁和减少韩美联合军事演习的发言，美国国务院的反驳性评论接连不断。有分析认为，对于李仁荣的发言，美方表现出了不舒服的心情。 美国国务院发言人办公室当地时间22日就李仁荣关于“重启金刚山旅游及解除基础设施领域的制裁”的发言表示：“阻止朝鲜挑衅和使用武力，限制朝鲜将最危险的武器计划拿到手，并维护美国人和美国同盟的安全，这是美国重大关注的问题。” 美国国务院对“自由亚洲”电台提出的评论要求做出了上述回答，并表示：“乔·拜登政府将讨论目前的对朝制裁机制，同广泛的（新）朝鲜政策同步而行。”李仁荣20日在美国夏威夷大学韩国学研究所主办的视频讨论会上提到了金刚山旅游问题，他表示：“希望国际社会弹性看待对朝制裁。”他还以铁路和公路为例说：“希望国际社会就解除对非商业用公共基础设施领域的制裁达成共识。” 美国国务院当天还就李仁荣就“脱北者”提供的朝鲜人权状况证言的发言表示：“作为讨论对朝政策的一个环节，拜登政府将慎重讨论促进朝鲜的恶劣记录和封闭国家内尊重人权的方案。”这是对“美国之音”电台就李仁荣本月初“（朝鲜人权）记录是真实的，还是（脱北者）单方面的意思，确认和验证过程尚为不足”的表态提问作出的回答。对于“在国务院人权政策和年度人权报告中，（脱北者）的证词有多大比重”的提问，国务院回答：“美国专注于把人权问题放在外交政策的中心。” 国务院就李仁荣本月4日发言称应推迟或缩小韩美联合军事演习一事反驳说：“军事准备态势是国防部的首要课题，我们的演习是保障准备态势的主要方法。”美国外交安全部门的这种反应是以回答媒体提问的形式发布的。

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