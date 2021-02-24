政府：“强化对违反防疫规定的企业的制裁... 第4次支援金也排除在外”. February. 24, 2021 07:35. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 为应对最新的新冠病毒肺炎疫情，新调整的保持社交距离阶段最早将于26日公布。政府还制定了方针，规定违反防疫守则的企业将被排除在即将支付的第4次灾难支援金支援对象之外。 中央事故处理本部23日表示：“确定新的保持社交距离阶段，将在本周五(26日)或周六(27日)左右公布。”目前适用的首都圈2阶段、非首都圈1.5阶段保持距离的措施将于28日结束。 随着政府决定推出新的保持社交距离阶段，“禁止5人以上私人聚会”、“营业限制晚上10点”等防疫措施能否维持备受关注。中央事故处理本部防疫总管班长尹泰浩解释说：“虽然上周末没有出现大的集体感染，这一点值得肯定，但很难判断确诊患者人数是否呈现减少趋势”，“最近1个月里，新增确诊患者人数处于停滞状态。”政府除了调整保持距离阶段外，还在研究保持距离制度的根本性改善方案，但尚未决定公布时间。 政府在调整防疫阶段之前，决定强化对违反防疫守则的企业的制裁。国务总理丁世均在当天举行的中央灾难安全对策本部会议上表示：“在看不见的地方，无视社会承诺的事例屡见不鲜。”丁总理举例说，首尔江南的俱乐部违反了防疫守则，主要城市繁华街区的饭店和酒吧深夜人潮涌动。 政府决定，今后把违反防疫守则行为的企业排除在即将支付的第4次灾难支援金支援对象之外。另外，还在讨论将这些违规企业排除在隔离措施或新冠病毒治疗后支援的生活支援金支付对象之外的方案。

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