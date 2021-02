即使没有热门歌曲也持之以恒…月收入达数百万韩元的“独立中产阶层”正在崛起. February. 24, 2021 07:35. by 林熙允记者 imi@donga.com. “光复以后到现在,大众歌手如果没有‘国民热门歌曲’,短命就是公式。重复着一两首热门歌曲继续活动。现在不是这样了。通过新作不断获得收益的专业音乐家正在增加。”这是独立音乐流通公司福克拉诺斯的统筹部长金浩俊说的话。 在韩国国内音乐界,“独立中产阶层”正在崛起。所谓独立中产层是指通过数字音源销售收入每月收入超过200万韩元的人群。如果加上著作权费,每月收入超过300万韩元,最多可达1000万韩元。这是此前在歌谣界很难看到的音源市场的“阿尔法世代”。 中产阶级的名称并不指中坚明星的履历或中等水平的知名度。虽然也有二人组《Night Off》、组合《We Are The Night》等拥有不少粉丝团的组合,但像KYUL、李康胜、吉米•布朗等不仅是普通大众,就连音乐粉丝也感到陌生的人也很多。金统筹部长说:“虽然不是很出名,但是通过好的音乐不声不响地获得不少收益的人近年来暴增。” 独立中产阶层的增加主要得益于音乐欣赏形态的变化。在近两三年时间里,国内音源消费迅速摆脱了人气榜单中心主义。像广播一样开着两三个小时的YouTube播放列表听的人大幅增加。《细小的咖啡馆音乐》、《感性狙击独立音乐》等播放目录大受欢迎,其收益清算系统也变得透明起来。只要在拥有数万~数十万订阅者的YouTube频道上介绍三、四首气氛好又平静的歌曲,音源收益就会持续不断地进行清算,进入账户。 制作费用少的独立音乐的特性也很有利。如果说偶像歌手的每张唱片制作费高达数亿韩元的话,独立音乐每首歌最多200万韩元以下制作费的情况占多数。很容易超过损益临界点。独立中产层不依赖电视或广播节目。虽然没有所属公司,但是通过个人Instagram账号宣传新歌,偶尔出演YouTube内容活动。这样的DIY型音乐家,在扣除15%左右的音源流通手续费后,可以将剩下的大部分收益放入自己的口袋。 独立中产阶层今后很有可能变得更厚实。因为不仅是YouTube,拥有数百万名用户的传统音源平台也在同时强化播放列表的功能。以个人量身定制式推荐和播放列表功能引领音源市场的全球企业Spotify最近也进军韩国。22日(当地时间),Spotify在举行全球在线活动“Stream On”时表示,将进一步强化艺人的自我宣传•收益化功能。也就是说,将扩大自助宣传•营销工具“Marquee”等艺术家便利服务。 OOHYO、YURA等所属的独立制作公司文化人的崔元民代表表示:“具有能力和魅力的音乐家因运气或机会的问题不放弃,继续守护自己音乐的可能性正在增加。”

