世界电动车大战正式拉开帷幕…通用汽车：“将停止生产汽油车”. February. 24, 2021 07:38. by 李相勋记者•李恩泽记者 sanghun@donga.com,nabi@donga.com. 主导世界汽车业界的主要汽车制造商接连推出电动汽车投资及上市计划，电动汽车时代正式拉开帷幕。 特斯拉独占鳌头，苹果、小米等信息技术(IT)公司也挑战电动汽车生产，在这种情况下，稍有不慎就会像IT的诺基亚、摩托罗拉一样被落下。为了不在新重组中的汽车市场掉队，在中长期内放弃以汽油或柴油运行的现有车辆的生产，将全部赌注放在电动汽车市场。据彭博社新能源金融报道，与全球新车销量相比，电动汽车占有率去年仅为2.7%，但到2030年和2040年将分别提高到28%和58%。 美国通用汽车公司计划到2025年为止，在市场上推出30种新电动汽车。2035年以后，全世界将停止生产和销售汽油及柴油发动机汽车。截止到2023年，通用汽车在电动汽车及无人驾驶汽车研究开发(R&D)上投资的资金就高达270亿美元(约29.997万亿韩元)。 美国福特汽车公司决定，到2025年为止投资290亿美元(约32.21万亿韩元)，从2030年开始在欧洲只生产电动汽车，并进行销售。为此，德国科隆工厂计划从2023年开始集中生产电动汽车。 德国大众决定在2025年将世界上销售的车辆的20%销售为电动汽车。今年的目标是销售比特斯拉更多的电动车。大众在2018年已经公开了电动汽车专用平台“MEB”，展示了领先的技术能力。日本丰田将公开电动汽车专用平台“e-TNGA”，并将于今年6月末之前推出中型运动型多功能车(SUV)车型。 对全球电动汽车第一企业特斯拉的牵制也在加强。宝马总裁兼首席执行官奥利弗•奇普塞在数字生活设计(DLD)技术国际会议上说：“特斯拉很难维持目前的(发展)速度”，“其他汽车竞争公司正在向着飞跃前进。” 世界各国政府顺应全球环保潮流，出台内燃机规制及电动汽车振兴政策，这也为电动汽车的普及提供了动力。德国、法国等欧盟(EU)主要国家计划到今年年末为止，对每辆电动汽车支付9000欧元(约1216万韩元)的补助金。中国将2025年电动汽车普及比重目标从当初的20%提高到25%，并制定了汽油及柴油车退出目标。

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