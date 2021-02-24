缅甸人民反对军事政变，上街时手臂上标注血型与联系方式. February. 24, 2021 07:38. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 缅甸1日发生军事政变后，全国各地发生了反政府示威。部分市民胳膊上标明了血型和紧急联络方式等，走上街头，备受关注。有分析认为，缅甸国民虽然因为军方的流血镇压而面临生命危机，但是并没有屈服，而是表现出要与军方对抗的强烈意志。 22日，包括推特在内的各种社交媒体纷纷登出了缅甸人用油性笔在胳膊上写下“血型B，紧急联系方式〇〇〇〇〇〇〇，妈妈我爱你”“血型O，联系方式〇〇〇〇”等内容的照片。还有一张照片说明上写着：“在儿子手臂上写上血型和紧急联络电话号码的母亲”。 澳大利亚新闻网解释说：“他们担心被镇压军警开枪打伤或死亡，但他们想要在发生紧急情况时向自己深爱的人求助或通知，所以采取了这种行动。”一名缅甸人在社交媒体上分享了相关照片，并写道：“这表明我国国民坚决反抗军事政变的意志。” 反政府示威甚至缓解了缅甸由来已久的宗教及种族矛盾。一直以来，约占人口70%的佛教徒缅甸族不仅镇压穆斯林罗兴雅人，还一直镇压了卡伦、拉卡因、蒙族等少数民族。但22日在最大城市仰光，人们看到，一些穆斯林向大部分是缅甸族的示威群众分发装有冰块的橙子汁。 香港《南华早报》报道说，没有直接经历过1988年谴责军方独裁的大规模反政府示威“8888”示威的“Z一代”，正在成为此次示威的新轴心。自称是“K-Pop”和“防弹少年团”歌迷的莫徒（20岁）表示：“正在研究朝鲜等独裁政权的特点和打倒方案。” 美国拜登政府22日对两名对军事政变负有责任的军方人士采取了冻结资产及禁止入境等措施。此前，美国11日也对发动政变的最高司令官敏昂莱等10名军方领导人进行了制裁。

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