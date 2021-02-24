秋信守回归国内联赛…需要球星的球队-FA结束的秋，刚好合适. February. 24, 2021 07:39. by 李憲宰, 黃泰皓 uni@donga.com,taeho@donga.com. “如果没有美国职棒大联盟球队提供报价，我将彻底隐退。” 秋信守(39岁)在去年与得克萨斯骑警队的7年合同结束后，成为了自由签约选手(FA)。做着个人运动等待其他球队引进提案的他在去年年末甚至想过退役。完全没有想过要回到国内。他对熟人说“在美国无家可归的选手还能去哪里”，断然否认了去韩国的传闻。 与他的意志无关，拥有对他的保留权的SK Wyverns从今年年初开始谨慎地试探了引进意向。如果不是今年的话，明年也会通过经纪人邀请他回到国内。 但是随着上个月新世界集团全面收购SK棒球队，情况发生了巨变。新世界方面需要引进符合球队创立要求的明星，因此积极展开了秋信守的引进战。新世界集团副会长郑溶镇对此也表现出了极大的关注。新世界相关人士表示：“郑副会长在确定收购棒球队后，表示为了仁川球迷最好引进秋信守选手，之后球队方面进行了相关程序。” 恰好在美国职棒大联盟春训即将开幕之际，秋信守也接到了密尔沃基、西雅图、匹兹堡等几支球队的邀请。最终，有8支球队提出了引进他的建议，最近还出现了提出良好签约条件想要引进他的球队。这是一支十分有望进入季后赛的球队，很符合秋信守的要求。据悉，该球队为他提供的年薪为300万美元(约33亿韩元)。 一直为留在美国和重返韩国而苦恼的秋信守在与家人商议后，最终决定前往韩国。担任他国内经纪人的GALAXIA SM理事宋载宇表示：“秋信守是自尊心很强的选手。他绝对不想在韩国表现出不好的面貌。既然要来，就想在还有实力的时候来。”新世界方面也拿出了KBO联赛历代最高年薪27亿韩元的诚意。最终，新世界在SK棒球队收购正式签约日的23日，挥出了引进秋信守的“场外本垒打”。 秋信守此前一直表示：“如果去韩国，我想在(故乡队)乐天队效力。”但是根据规定，秋信守在1年内不能转会到其他球队。新世界棒球队团长柳善圭表示：“在签约过程中，坚决不谈转会的事情。”

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