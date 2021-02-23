特斯拉“5999万韩元”Model Y突然停售. February. 23, 2021 07:31. by 李相勋记者 sanghun@donga.com. 特斯拉在推出电动运动型多功能车(SUV)“Model Y”中最便宜的内饰等级—Standard Range 10天后突然中断了销售。已经购买和等待的顾客也很有可能取消销售。 22日，据汽车业界透露，特斯拉在自家订购网站上删除了选择“Model Y”时的Standard Range选项。Standard Range在韩国国内以5999万韩元的价格出售。以今年为准，这是特斯拉车辆中唯一可以享受政府、地方自治团体购买补贴的车辆，因此非常受欢迎。政府只在今年电动汽车价格不到6000万韩元时全额支付补助金，△6000万韩元以上~9000万韩元以下车辆支付50%补助金 △9000万韩元以上的车辆不给予补助金。 特斯拉韩国方面表示：“从21日开始，世界所有国家都将无法选择Model Y Standard Range内饰等级，现在无法购买”，“暂时中断还是今后不能购买还是未知数。”对于已经订购的顾客，能否在下半年(7~12月)内交货还是未知数。特斯拉相关人士表示，“所有可能性都存在”，表明了取消订单时全额退款的方针。虽然没有说明停止销售的原因，但业界正在推测销售战略、车辆缺陷等多种因素。

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