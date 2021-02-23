就业和收入减少、物价暴涨，濒临绝境的平民生活. February. 23, 2021 07:31. . 油价和食品价格直线上升。昨天，据韩国石油公社透露，全国汽油价格连续13周上涨，上周达到每升1463.2韩元。面包、豆腐、即食饭等与平民生计密切相关的食品价格最近也接连上涨了7%∼14%。这是国际市场上原油和粮食价格暴涨带动国内生活物价的结果。在收入和工作岗位已经减少的情况下，平民很难承受暴涨的物价。应该看到，新冠疫情的最大受害者平民每天都面临着难以维持生计的危机。 国际油价以西得克萨斯中间基原油（WTI）为标准，1年时间里上涨了近20%。在芝加哥期货交易所，大豆、玉米、小麦等小麦价格在短短一年时间里上涨了约40%。当地预测，受全球流动性增加的影响，这种上升趋势将长期持续下去。据说，国际原材料和粮食价格在经过3至6个月的时差后将带动国内物价上涨。 国内物价表面上很稳定。1月份消费者物价与去年同期相比只上涨了0.6%。但很多人指出，这是一种“错觉”现象，受新冠疫情影响，旅游和住宿等价格暴跌，使整个物价看起来似乎趋于稳定。由于保持社交距离，家庭内食品消费大幅增加，因此，应该看作国民体感物价大幅上涨。 最严重的是平民生计问题。去年第四季度收入处于下游20%的第一等级家庭的劳动所得减少了13.2%。由于日工和临时工的工作岗位骤减，低收入阶层遭受了直接打击。虽然雇佣指标达到了最低水平，但统计中不被列为失业者的“本来休息、无事可做而休、放弃求职”的人多达438万。这些人中大部分是日工或小工商业者等平民。 由原材料价格呈上涨趋势来看，工业产品价格、电费、公共费用等也很有可能上涨。如果发生物价持续上涨的通货膨胀，上调利率将不可避免，从而使平民的负债负担进一步加重。政府不要只看0%的物价指标，应该仔细查看对平民敏感的商品和费用。而且，在这种情况下，应该重新考虑向全体国民发放补贴。不管是补助还是抚恤，都应集中分给真正困难的平民，政府应废除妨碍创造工作岗位、降低经济活力的所有制度和惯例。

한국어