警戒失败的指挥官. February. 23, 2021 07:31. . 丁卯胡乱当时守护义州城的将帅是李舜臣将军的侄子李莞。他跟随李舜臣将军在壬辰倭乱中从军，因此实战经验丰富，学习李舜臣将军的统率法，是一位既严格又有勇气、责任感很强的领导者。 在朝堂上也高度评价了他的这种能力，并称坚守义州城的将帅非李莞不可。但在真正的侵袭到来的第一天，后金军的突击队潜入义州城水门，打开了城门。义州城虚无缥缈地沦陷，李莞展开巷战后战死。虽然也有人同情他，但李莞因警戒失败而受到了很大的指责。 据悉，在被称为“丙子胡乱”最糟糕的战败的双岭战斗中，由于没有侦察和警戒，所以根本不知道敌人来袭。高丽时代蒙古军入侵时，在黄海道正方山城附近的洞仙岭，不知蒙古军接近而休息的高丽军遭到突然袭击，大败。 每次大败的战斗中，都会有因为不设警戒或侦察兵而遭到奇袭的记录。壬辰倭乱中经常有这样的报告，宣祖由此发出如下感叹。难道朝鲜军指挥官们是因为愚蠢，连警戒兵都没有建立吗？不能确信没有这样的情况。但是，不在现场的人们只看结果而批评的话，也有可能不是正确的真实。不是不知道建立警戒兵，而是不知道有效的警戒方法。训练和运营系统缺乏才是真正的原因。已故的白善烨将军在6•25战争当时也曾指出过这样的问题。 在这种情况下，仅仅处罚指挥官并不能解决问题。最近，在停战线上多次发生警戒失败的事例。人做事无法做到十全十美，但不完善的原因需要冷静地检查和改善。有句话叫做“不能原谅警戒失败的指挥官”。如果是战时，连原谅的机会都可能得不到。

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