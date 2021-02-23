美国针对亚裔“不门来由的犯罪”剧增，总统和国会出面称“不得歧视和厌恶”. February. 23, 2021 07:31. by 兪載東 jarrett@donga.com. 16日，在美国纽约皇后区一家糕点店前，一名52岁的华裔女性遭到了一名白人男子的突然袭击。这位妇女额头破裂，在医院里缝了五针。包括该事件在内，仅当天一天时间里，纽约就发生了3起针对亚裔女性的暴力行为。上个月底，一名84岁的泰国男性在加利福尼亚州旧金山散步时，突然遭到一名年轻男子的袭击，头部严重受伤而死亡。 最近针对亚裔美国人实施的“不问来由的犯罪”剧增，使许多亚裔美国人陷入恐慌之中。有分析认为，这可能与特朗普前政府把新冠病毒称为“中国病毒”、将新冠疾病暴发和扩散的责任转嫁给中国、导致对亚洲人的反感加大有关。 据代表亚裔美国人的市民团体“停止仇恨亚裔和太平洋岛民（AAPI）”称，去年3月19日至12月31日，憎恶亚裔美国人的犯罪案件达2808起。其中韩裔受害事例占15.1%。从暴力形态来看，语言暴力（70.9%）最多。其后依次为“无视及回避行为”（21.4%）、“身体暴力”（8.7%）、“咳嗽和吐痰”（6.4%）（允许多项选择）。 随着情况变得严重，美国政界也在忙于制定对策。美国总统拜登上个月26日在行政令中表示：“我谴责歧视和厌恶亚太裔共同体的行为。联邦政府将努力使他们不论出身、语言还是宗教都能得到平等的待遇。”美国前总统比尔·克林顿也于本月19日在推特上表示：“我担心针对亚裔美国人的憎恶犯罪增加。”他指出，必须拒绝使用所有助长暴力的措辞，应该支持邻居。 韩裔议员安迪·金（民主党，新泽西州）和美利林·斯特里克兰德(民主党，华盛顿)、华裔议员团体“亚太裔党团”19日举行视频记者会表示，“应该拒绝对外国人的憎恶和种族歧视并发出声音”，表示将推进举行厌恶犯罪听证会。记者会上在座的众议院议长南希·佩洛西也表示：“担心白人优越主义。针对亚裔的厌恶犯罪必须停止。”

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