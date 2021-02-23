在城南5处舞厅确诊59人…梨泰院感染事件再现，令人担忧. February. 23, 2021 07:32. by 城南=李景振记者 /朴昌圭记者 lkj@donga.com. 京畿道城南市5处舞厅发生新型冠状病毒肺炎(COVID-19)集体感染，仅相关确诊患者就达59人。防疫当局担心，去年5月发生的首尔梨泰院等俱乐部的大规模集体感染是否会重演。 22日，据中央防疫对策本部和城南市透露，访问野塔舞道场等地的44人、职员2人、家人和熟人13人等共59人陆续被确诊。舞厅是可以边跳舞边喝酒的地方，是60岁以上的老人经常光顾的地方。特别是，比起只访问一个舞厅，到多个舞厅跳舞的情况更多，因此“n次感染”的可能性也很高。 首例确诊患者是13日感染的居住在龙仁市的70多岁男子A某。从野塔舞道场回来的A某出现发烧、身体不适等症状，于12日接受了诊断检查。防疫当局相关人士表示：“即使除去A某所去的野塔舞厅，附近4处舞厅也发现了确诊患者”，“截至目前，交叉访问舞厅后被确诊的就有7人。” 但是防疫当局在掌握正确的感染途径上吃尽了苦头。因为，由于舞厅的特性，个人访问者较多，而且为了隐瞒去过舞厅的事实，没有通过QR码认证或手录进行访问者登记。 5月从俱乐部爆发集体感染时，来到梨泰院俱乐部的这些人扩散到了全国，仁川等各地接连出现了感染。城南市在28日之前对所有舞道场、舞蹈厅、舞蹈教习所下达了禁止集合的命令。 京畿龙仁市职业运动部的集体宿舍和确诊选手就读的华城市的健身房新增了21名确诊患者，累计确诊患者增至31名。 首尔龙山区顺天乡大学医院相关确诊患者又增加了12人，截至22日，确诊患者已达218人。在确诊患者中，除了医院从业人员、患者、护理人员外，还有熟人等11名n次感染者。该医院从18日下午2点开始中断了门诊，对医院设施进行消毒后重新安排患者。

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