美国时隔3年重返联合国人权理事会，有望在会上讨论朝鲜人权和禁止传单法 华. February. 23, 2021 07:32. by 盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 将讨论朝鲜、缅甸、伊朗人权状况等问题的联合国人权理事会将从当地时间22日开始举行会议，为期一个月。此次会议是美国时隔3年重返理事会后首次举行，反映了一直强调民主和人权价值的拜登政府的声音，也有预测说，对国际社会的改善人权的压力也将进一步加强。美国在特朗普政府时的2018年6月退出人权理事会，在拜登政府上台后的本月8日正式宣布回归。美国此次不是以理事国的身份，而是以观察员的身份出席会议。 据“美国之音”电台报道，联合国人权理事会第46次定期会议将于2月22日至3月23日以视频会议的形式召开。报道说，在讨论全世界人权问题和应对方案的此次会议上，各国的种族歧视和朝鲜人权问题也将成为主要议题。特别是，国际人权团体担心韩国实施《禁止对朝鲜传单法》后，信息流入朝鲜内部会被切断，因此有可能会全面讨论相关问题。 朝鲜人权问题成为议题的日子是3月10日和11日。联合国朝鲜人权特别报告官托马斯·奥海亚·金塔纳和各国政府代表讨论朝鲜人权问题后，将发表追究朝鲜政权践踏人权状况和责任的联合国报告内容。联合国人权最高代表米歇尔·巴切莱特在上月末公开的报告中称，“朝鲜国内的反人道犯罪仍在肆虐”，并敦促国际共同体立即采取措施，防止类似事件再次发生。 美国国务卿安东尼·布林肯将于下月10日出席与金塔纳的会议，并于24日发表基调演讲。如果美国就朝鲜人权提出问题，并作为朝鲜人权决议案共同提案国重新参与，将对韩国政府造成负担。韩国没有参加去年11月联合国通过的朝鲜人权决议案的共同提案国等，一直被批评对解决朝鲜人权问题持消极态度。美国国务院在重返联合国人权理事会时发表的声明中表示：“我们知道联合国人权理事会具有成为同全世界独裁和非正义相抗衡的重要会议体的潜力。我们将通过出席会议证明其潜力。”

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