首尔市将老旧柴油车报废补贴提高到600万韩元. February. 22, 2021 07:25. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市21日表示，如果提前报废旧柴油车，将提供300万韩元的支援金。首尔市从2003年开始推进“老旧柴油车低公害项目”，对提前报废排气5级柴油车辆或采取安装柴油颗粒过滤器(DPF)等措施的车辆给予补贴。低公害措施对象包括△5级柴油车早期报废1万辆 △安装DPF的车辆1万辆等。首尔市将早期报废汽车支援金上限从当初的300万韩元上调到了600万韩元。支援对象是总重量不足3.5吨的5级车辆中不能安装柴油颗粒过滤器的车辆或生计型•营业用•小工商业者等拥有的车辆。 如果支援对象车辆提前报废，将支付车辆基准价格的70%(最多420万韩元)作为基本补助金。此后，如果购买非柴油车的新车，将追加支援剩余的30%(最多180万韩元)。考虑到大部分老旧柴油车拥有者都喜欢购买二手车，在废车后购买排气量1、2级的二手车时，也将支付与新车相同的补助金。

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