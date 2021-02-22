姗姗来迟的疫苗接种，确保11月实现集体免疫不受阻. February. 22, 2021 07:25. . 本周五开始新冠疫苗接种。首批接种对象为进入疗养医院和设施的人员及从业人员中未满65岁的约27万人，他们将接种阿斯利康疫苗。下个月，美国辉瑞疫苗将被追加引进，届时，新冠专门医疗团队和119急救队员将接续接种疫苗，65岁以上老人将从4月份和健康成人将分别从4月和7月份开始接种疫苗。政府计划，到今年11月，全国70%的国民将完成疫苗接种，实现集体免疫。 像这样大规模的疫苗接种项目是史无前例的，因此要想成功，需要越过的坎很多。最重要的是不要失去对疫苗的信任。所幸，第一批接种对象中有93.8%同意接种，可见对国内新冠疫苗的信任度较高。但是在没有疫苗选择权的情况下，阿斯利康对高龄者的功效争议还没有结束。要透明、迅速地公开有关疫苗功效和安全性的补充信息，合理选择不同疫苗种类的对象，确保所有接种对象都能按时接种疫苗。 政府的疫苗接种计划从一开始就出现了问题，这一点也令人担忧。随着疫苗引进被推迟，65岁以上高龄者被排除在阿斯利康疫苗第一次接种对象之外，第一季度（1∼3月）的接种对象人数从当初计划的130万人减少到75万人。可见，如果接种人数集中在第一季度以后，下半年的接种负担必然会加大。包括医院和接种中心在内，要动员所有的疫苗接种基础设施，制定好疫苗种类的接种计划。从去年12月8日英国率先开始疫苗接种至今，全球已有100多个国家的2亿人完成接种。虽然在确保疫苗方面出现迟缓，导致开始接种的时间被推迟，但要确保11月份实现集体免疫不会受到影响。 要想在短时间内让数千万人接种疫苗，确保医疗队也非常重要。但是，大韩医生协会反对取消被判禁锢以上刑罚的医生执照的医疗法修订案，并预告将举行总罢工。由于新冠疫情长期化导致传染不稳定，再加上雇用寒流，导致忧郁症患者急剧增加，再加上变异病毒，预示着大流行。在除了疫苗以外没有其他对策的紧急状况下，如果医生们以接种疫苗作为人质进行集体行动，谁会认为这是对修正案的正当的意向表示？

한국어