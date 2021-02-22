对儿童，也对我自己. February. 22, 2021 07:25. . 我现在也把我对孩子说的话说给自己听。相反，不会对小孩说的话，也不会对自己说。……多亏了孩子，我把自己照顾得好一点。——金素英《名为儿童的世界》 孩子吐露了升入新学年的恐惧。因为新冠疫情没能上学几次，还交了一些朋友，努力适应，但听说又要换到新的班，似乎有点担心。“妈妈，交不好朋友怎么办？”我思索片刻后答道：“妈妈也有和你一样担心。但交好朋友这件事，也不是一定要做好。你有时间练习也挺好。” 对孩子说的话，是小时候我最需要的话。无论是当时还是现在，“如果做得不好怎么办？“如果失败了怎么办？”的不安总是压倒我的心。我的恐惧是合理的，不是一开始就做好，而是需要充分的时间去学习和练习。要是有人和我说这样的话该多好啊。 当你和父母见面并倾听他们的烦恼时，你会看到很多父母都在努力让他们的孩子说些更好的话。但很多时候，他们都不能把这些话告诉自己。谁都不是从一开始就为人父母，怎么会一开始就做得很好呢。作者通过与儿童见面的所见所闻，向我们提出了很多思考的问题。当我发现“对孩子说的话也对自己说”这句话的时候，我下定决心要把想对孩子说的温情的话也说给自己听。 时间走向春天，空气依然冰冷。现在比以往任何时候都更需要“心灵关怀”，把我想听的话说给他人，也对自己说同样的话，这种“心灵的关怀”比任何时候都更为需要。

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