美国“导弹探测侦察机”连续三天飞临韩半岛. February. 22, 2021 07:25. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在拜登政府上台一个月之际，美国主要侦察机连续三天飞临韩半岛展开了对朝鲜监视活动。据分析，此举是一方面集中掌握朝鲜新型导弹和潜艇相关动向，另一方面在从3月8日起即将举行韩美联合军事演习之际，密切关注朝鲜的“挑衅迹象”。 据多家军机追踪网站21日称，美国海军的一架EP-3E信号情报侦察机当天下午飞到仁川附近的西部海域，执行了长时间飞行任务。EP-3E的主要任务是掌握在发射导弹前后发射的电子信号。韩国军方消息人士表示：“可能是仔细观察了朝鲜全境导弹基地的动向。” 此前，在拜登就任总统满一个月的2月20日，能够密切监视250公里以外移动发射架动向的“联合之星”监视侦察机（E-8C）出现在首都地区和忠清地区附近的西海。在前一天的19日，美国空军一架“联合铆钉”（RC-135W）侦察机从驻日美军基地起飞后，在首都地区和仁川附近的西部海域执行了作战任务。“联合铆钉”具有捕捉发射导弹所需的地面远程测量装备的发信信号，发射导弹后追踪轨迹的装备。据悉，朝鲜上个月在劳动党第八次代表大会阅兵式上公开了新型洲际弹道导弹、潜艇发射弹道导弹和打击南韩的新型武器。 这是拜登政府上台后，美国侦察机第一次连续三天飞临韩国上空。军方内外有人分析说，上台一个月的拜登政府目前正密切留意朝鲜首次“挑衅时机”，针对朝鲜国务委员会委员长金正恩结束了党代会和党中央全会、整顿队伍、正式“驯服美国”，正在做好应对的准备。 军方消息人士透露：“拜登政府认为，朝鲜可能会在早期炫耀核武器高度化的同时，通过可能将美国拉到谈判桌前的强硬手段发起挑衅。”

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