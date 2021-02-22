李康仁的传球诱导对方守门员被罚下场. February. 22, 2021 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. 李康仁(20岁•瓦伦西亚•照片)拿球后，转播摄像机就会追着他。在他把球传给队友后，摄像机也跟着他，并把带球场面制作成回放画面。可见李康仁的存在感非常强烈。 时隔一个多月再次首发出场的李康仁贡献了本赛季第4次助攻。21日，在西班牙瓦伦西亚梅斯塔亚球场举行的2020~2021赛季西班牙职业足球甲级联赛第24轮主场比赛中，李康仁作为双前锋之一首发出场，并在下半场补时第7分钟被替换下场。球队以2比0获胜，在结束两场联赛不胜(1平1负)的同时，升至联赛积分榜第12位(积27分)。 当天，李康仁凭借两记决定性的传球，带领球队取得了胜利。在0比0战平的下半场第19分钟，他完美地破坏了防守线，长传给到对方球门前。当队友马克西•戈麦斯迎来决定性进球机会时，对方守门员布兰科大吃一惊，跑出禁区外试图阻止时，将戈麦斯扑倒在地。守门员直接被红牌罚下。 下半场补时第4分钟，李康仁在禁区左侧接到传球后，仅用两次触球就制造了空间，然后准确地将球传给了奔向球门的队友马努•巴列霍。巴列霍沉着地攻入了制胜一球。 这是去年10月与埃尔切赛后约4个月之后李康仁在联赛中贡献的首次攻击点。这也是继上月8日与第三级联赛球队耶卡拉诺的国王杯第2轮率先攻入一球后，时隔一个多月再次出现的攻击点。本赛季李康仁凭借1粒进球(国王杯)和4次助攻(西甲联赛)已贡献了5个攻击点。 当天，李康仁除了两次决定性的传球外，还创造了多次险些破门的机会，表现出色。赛后，足球统计网站“whoscored”给李康仁打了两队最高分8.55分。

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