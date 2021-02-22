请来观看在昌庆宫升起的明亮皎洁的满月. February. 22, 2021 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. 为迎接本月26日的正月十五元宵节，文化遗产厅将在首尔钟路区昌庆宫风旗台周围举行升起满月模型的“宫阙降下的满月”活动，活动时间为本月24日至下月2日。风旗台是朝鲜时代竖起旗帜测定风向和强度的气象观测仪器。现存的风旗台仅存于昌庆宫和景福宫各一处。 关于在风旗台附近设置满月模型的理由，文化遗产厅方面表示：“风旗台坐落在集福轩后侧的高坡上，是以宫阙殿阁和大型满月模型为背景适合拍照的好场所。”模型在活动期间设置在下午6时~8时30分，使人们在古宫中夜越深越能看见清晰的满月。此次活动无需其他参加申请，只要是夜间访问昌庆宫的游客，都可以享受。如果下雨，活动可能会取消，为了防止新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，参与人员必须戴口罩，并保持社交距离。

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