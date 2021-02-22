缅甸军警朝示威者乱开枪，十多岁少年头部中弹身亡. February. 22, 2021 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “我过去没有参加过示威，但现在……我不怕。” 泰·纳英·温（音译，36岁）20日参加抗议缅甸军事政变的示威活动，因镇压军警的胡乱开枪而丧生，妻子蒂达尔·宁在接受路透社电话采访时做出了上述表示。木匠温在缅甸第二大城市曼德勒的亚达纳尔邦造船厂被军警发射的子弹击中胸部而死亡。宁在接受路透社采访时表示：“他们（军警）带走了丈夫的尸体，因此无法将丈夫带回家里。” 据当地急救医疗队和媒体报道，在20日的曼德勒示威中，除温外，还有一名10多岁的少年头部被军警击中，当场死亡。包括19日死亡的麻妙温（20岁）在内，反对缅甸军事政变的示威过程中死亡的市民至少已增至3人。 据外媒报道，20日，武装军人和警察分乘20辆卡车闯入了为反对军方政变正在罢工的造船厂。部分示威者用鸟枪对抗，而军警则胡乱发射实弹和橡皮弹。社交媒体上登载了证明曾部署过军队狙击手的照片。20多名示威者在军警的枪击中受伤。 有报道称，镇压部队是2017年对少数民族罗兴雅人进行“种族清洗”的部队。当地媒体“前线缅甸”21日报道说，2017年曾投入到罗兴雅人居住地银丁村屠杀的33轻步兵师团支援曼德勒警方的镇压。 国际社会也在当天谴责了缅甸军方的流血镇压。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在推特上谴责说：“不能容忍威胁、攻击和平示威者。”美国国务院发言人内德·普赖斯表示：“对军警开枪、监禁、攻击的报道深表忧虑。”欧盟外交安保政策高层代表罗谢夫·鲍雷尔强调：“缅甸的军队和所有的保安兵力应立即停止对平民的暴力行为。”法国、英国等国的外交部也发出了批评的声音。

한국어