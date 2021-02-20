SK会长崔泰源：“在电池生态系统合作非常重要”. February. 20, 2021 07:07. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK集团会长崔泰源(照片)表示：“作为未来革新动力，应该关注电池技术”，强调了合作在电池产业中的重要性。 崔会长在19日由崔钟贤学术院主办的以“电池技术的未来”为主题的网络研讨会欢迎词中做出了上述表示。当天，崔会长的演讲是自10日(当地时间) SK Innovation在LG能源解决方案和美国国际贸易委员会(ITC)展开的电动汽车电池商业机密诉讼中败诉后，首次公开有关电池的发言，因此备受关注。崔会长没有直接提及诉讼相关问题。 崔会长表示：“电池市场最近之所以能够取得成功，得益于献身于产学的研究人员的长期合作。对于目前正扩大规模的电池生态系统，产学合作非常重要。”接着他补充说，“开发新一代电池的新材料、再利用•再使用废电池就属于这个范围。” 另外，崔会长强调说，“与自身专业领域之外的专家合作、交流技术能力非常重要”，“这种能力在今后成为未来国际化领导人方面将作为重要资质起作用。” 当天的活动是学者们参与的学术活动，崔会长以事前录制的形式发表了简短的欢迎词。相关业界分析认为，崔会长虽然没有直接提及诉讼，但强调“合作”和“电池生态系统”是意识到了韩国国内企业间就诉讼应该考虑电池产业整体增长的舆论。 当天，获得2019年诺贝尔化学奖的美国纽约州立大学化学系教授斯坦利•惠廷汉姆、伯克利加利福尼亚大学材料工程系教授格布兰德•希瑟、首尔大学材料工程系教授姜基锡、首尔大学化学生物工程系教授崔章旭等国内外学者作为演讲者参加了网络研讨会活动。

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