小区保安捡到装有1000万韩元的包还给主人，成为话题. February. 20, 2021 07:06. by 釜山=姜成明记者 smkang@donga.com. “我只是做了件理所当然的事，却受到如此关注，感到很不好意思。给我方便面当回报就足够了。” 釜山市沙上区卦法第二批韩新公寓保安金永根（67岁，照片）在春节长假中捡到一个装有超过1000万韩元的包，立即将包还给入住居民。消息传开后，他在19日作出了上述表示。 12日傍晚7点半左右，金某在小区内进行巡查时，在公寓正门附近发现了一个洗浴包。金某打开包想要找到主人，结果吓了一跳。包里混着1万韩元和5万韩元纸币和商品券。 金某立即向公寓附近的德浦派出所申报拾得物。警察数了数钱后发现包里总共装有1632万韩元。幸好包里有主人的联系方式。接到消息后跑过来的主人舒了一口气。经确认，包的主人是公寓入住者。 警方介绍说，金某和包的主人说：“拾到遗失的现金后还给主人的人，最多可以收取20%的酬劳。”包的主人说，“一定要表示谢意”，但金某极力推辞说：“找到入住居民的失物是作为保安理应做的事情，所以不能接受。” 包的主人回家后，出于要表达感谢之情的想法，向保安人员打听了必要的物品之后，转交了20箱（120个）碗面。金某将碗面送到公寓园区内的各哨所，与同事们分享。 金某的同事之间传出了这样的佳话，入住居民们在小区各处贴出了介绍金某佳话的告示。留言板末尾有“所作福德，不应贪着”的句子。这是《金刚经》里的一句，意思是“做了善事，不要回报”。 公寓入住者代表会议决定授予金某奖牌和奖品。 金某说：“我并没有做什么特别的大事，却得到了很多人的关心和称赞，反而感到很不好意思。感谢大家给予鼓励。”一名入住居民表示：“最近是非常艰难的时期，只要看到这样温暖的人在身边，就会产生力量。”

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