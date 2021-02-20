文在寅：“新冠疫情一旦平息，将讨论全民抚恤金”. February. 20, 2021 07:07. by 黃炯?, 韓相準 constant25@donga.com,alwaysj@donga.com. 韩国总统文在寅19日表示：“一旦到了从新冠疫情中摆脱出来的情况，就可以考虑发放国民抚恤金、补贴和鼓舞国民士气的补贴。”执政党和政府正式宣布，除了正在推进于下个月支付的第四次灾难补贴之外，以“新冠疫情平息”为前提，将向全体国民发放灾难补贴。 青瓦台发言人姜珉硕表示，文在寅当天将共同民主党代表（党首）李洛渊和院内代表金泰年等党领导层邀请到青瓦台举行了座谈会。他在会上表示：“强调的是，出于让全体国民一致努力的考虑，以在安慰国民的同时刺激消费为宗旨的补贴。”李洛渊当天建议说：“如果新冠疫情平息下来，就有必要发放补贴，以安抚国民并刺激消费。”共同民主党首席发言人崔仁昊对此表示欢迎说：“一直以来，李洛渊代表等党领导层建议在新冠疫情平息时提供扶持景气、刺激消费的补贴，此举具有全面接受的意义。” 就执政党和政府围绕第四次灾难补贴发放方式出现的分歧，文在寅强调：“虽然从一开始就不能和党想法一致，但为了使死角地带最小化，政府也将积极予以支援。（灾难补贴）应该最大限度地广范围和厚重地进行支援。”他还以推进新冠补贴和韩国版新政活动、国会立法活动为例表示：“可以自豪地说，党、政、青取得了历届最好的成果。” “国民力量”党发言人金恩慧在口头评论中批评说：“如果在选举之前说投票给我就给钱，这次说是如果战胜新冠疫情就给钱，就像用国民血税对待小孩一样愚弄全国国民。选举用口头盛宴中，没有国民。”

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