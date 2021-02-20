“普斯卡什奖”得主孙兴慜震撼普斯卡什体育场. February. 20, 2021 07:07. by 金正勋记者 hun@donga.com. 19日，在匈牙利布达佩斯普斯卡什体育场举行了2020~2021年欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛托特纳姆热刺队与沃尔夫斯贝格队(奥地利)的32强首回合比赛。上半场第13分钟，向对方禁区右侧飞驰的加雷斯•贝尔(32岁)向着“超级Sonny”孙兴慜(29岁)往后卫之间传出了一记强有力的斜传球。在球门前沿位置占得先机的孙兴慜用反射性的头球改变球的运行轨迹，制造了进球。这是球队的首粒入球，也是他本人本赛季的第18粒入球。英国广播公司《天空体育》称这粒进球为“精彩的技术性进球”。 去年作为韩国选手首次获得“普斯卡什奖”的孙兴慜，在以匈牙利足球传奇人物费伦茨•普斯卡什的名字命名的体育场内又树立了一个里程碑。 普斯卡什奖是颁发给一年来在足球比赛中出现的最佳进球的奖项，孙兴慜凭借2019年12月在与伯恩利队的比赛中攻入的“73米长途奔袭奇迹般进球”获得了该奖项。 孙兴慜在本赛季包括13个助攻在内，累计了31个攻击点，刷新了自己单赛季最多攻击点记录。这是进入新年以来，继个人托特纳姆热刺队百粒进球、欧洲舞台总150粒进球、亚洲球员首次实现英超联赛(EPL)100个攻击点之后，孙兴慜攻入的拥有第4项价值的进球。此前孙兴慜的单赛季最多攻击点记录是上赛季实现的30个(18粒进球，12次助攻)。 这场比赛原计划是在沃尔夫斯贝格的主场进行。但是，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，比赛场地变成了中立球场。 在搭档哈里•凯恩(28岁)因休息而缺席的情况下，孙兴慜在最前方率先攻入一球，带领球队以4比1大胜对手。孙兴慜在上半场上场仅45分钟就创下了托特纳姆热刺队内射门次数最多的纪录。英国国营电视台BBC给孙兴慜打出了队内第二高的评分(7.53)。BBC评价称，“与优秀的前半场相比，替补孙兴慜上场的卡洛斯•维尼修斯(26岁•巴西)在下半场没有给球迷留下太多的印象”，突出了孙兴慜的存在感。 另外，孙兴慜还成为热刺俱乐部在UEFA冠军联赛及欧洲联赛中攻入20球以上的第4位球员。包括当天的进球在内，孙兴慜在欧冠联赛中攻入14球，在欧洲联赛攻入6球，共攻入20球。托特纳姆热刺队球员中，在UEFA比赛中攻入20球以上的只有凯恩(29球)、马丁•钱伯斯(22球)、杰梅恩•迪福(20球)等3人。孙兴慜赛后表示，“我认为，与单纯的胜利相比，展现压倒性的面貌更为重要，所有球员都表现出了良好的竞技状态”，“在重要的比赛中进球，心情非常特别，能够为球队带去胜利，心情非常好。”

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