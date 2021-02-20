统一部出面推动“民间版联络办事处”立法，难道完全忘记了开城工业园区爆炸事件?. February. 20, 2021 07:07. . 据悉，韩国政府向国会提交的《南北交流合作法》修订案中包括希望开展南北交流合作事业的法人、团体可以在朝鲜设立办事处执行业务的内容。对此，国会外交统一委员会审议报告表示：“2008年中断金刚山旅游、2016年全面中断开城工业园区、2020年朝鲜炸毁南北联络办事处等南北关系紧张局面仍在持续，在这种情况下，有必要讨论将设立驻朝鲜办事处规定为法律是否妥当。” 该修订案是政府将现有“国内企业及经济团体设立朝鲜地区办事处的相关方针”中的内容提升、规定为法律。根据修订案，驻朝鲜办事处不属于营业活动，只具有业务联系、市场调查、研究开发等非营业功能，与企业的朝鲜分公司不同。可以理解为，为搞活各团体和企业的对朝交流，将从法律上支持设立并运营“民间版联络办事处”。 但就像国会所指出的那样，最近南北关系，特别是去年6月朝鲜炸毁的开城联络办事处的残骸还没有完全收回，在这种情况下推进这种立法的政府对现实的认识不能不令人慨叹。联络办事处被炸毁后，朝鲜没有进行任何道歉或补偿。之后在西部海域犯下了残害韩国国民的暴行。但是，韩国政府却像什么事都没有发生一样，按照朝鲜的要求制定了《禁止向朝鲜散发传单法》，一直采取低姿态。 过去的南北关系是丝毫难以预测未来的不可预测的连续。在设立开城联络办事处时，谁能预测是这种结局？如雨后春笋般在朝鲜出现的办事处，最终有可能成为朝鲜的战利品，迎来与轰鸣声一起面临倒下的联络办事处的命运。8个月前的冲击性场面在我们的脑海中依然历历在目。政府不顾国民受伤的自尊心，只顾着急于安抚朝鲜，这种麻木不仁的态度已经超越失望，达到了绝望的程度。

한국어