“在火星上仅靠土豆生存是谎言”. February. 20, 2021 07:07. by 金相雲 sukim@donga.com. 电影《火星救援》(2015年)的主人公马克•瓦特尼吃着用自己的人粪养的土豆在火星上生存。也就是说，在航天服上一旦出现小孔就会导致死亡的贫瘠行星上，可以进行被称为人类文明原型的农耕。如果食物得以解决，人类在火星居住将不再是梦想。 但是，美国宇航局(NASA)首席作家出身的作者却对这一现象持反对态度。也就是说，在火星上仅靠土豆生存是谎言。也就是说，在含有高氯酸盐毒素的火星土壤中，仅靠光是不能培育土豆的。而且即使去除毒素，土豆也是很难得到充足营养的作物。从医学角度看，如果只摄取土豆，不到1年就会因缺乏维生素而患上夜盲症、佝偻病、神经损伤、频繁淤血等。如果瓦特尼培育地瓜，可以获得土豆两倍左右的营养。 这本书从副标题《宇宙旅行不成为自杀旅行的指南》中可以看出，从科学、经济事实出发，详细分析了宇宙旅行的现实困难。 其内容打破了最近以埃隆•马斯克的“太空X”为代表的宇宙旅行的美好前景。例如，在美苏间宇宙竞争升温的20世纪60、70年代，美国曾有过在20世纪内推进火星探测的动向。但是，进入21世纪的现在，火星探测还没有进入人类的可视范围。为什么会这样呢？ 作者表示，现实世界的政治、经济状况对宇宙旅行产生了绝对性的影响。例如，美国总统尼克松在看到阿波罗13号的氧气罐破裂事故后，曾试图在1972年大选之前取消阿波罗16、17号的发射计划。因为担心宇宙事故会对自己的大选产生不利影响。但这并不意味着作者完全否认宇宙旅行的可能性。 他写道：“如果中国宣布要在2032年之前建立火星定居点，美国无论如何都会动员资金在2031年之前建立火星定居点。”

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