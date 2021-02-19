保持距离新的改编方向…提出“人际泡沫”适用案. February. 19, 2021 07:27. by 刘根亨记者•金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 以减少新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情引起的营业限制、集中管理密集度为内容的新保持距离改编方向出台了。同时还提出了像加拿大、新西兰一样将“人际泡沫(social bubble•家人、职场同事、熟人等10人左右的小集团)”的概念应用于防疫的方案。 18日，政府召开在线记者招待会，公布了最早将于3月引入的新社交距离保持改编方向。此次改编案将焦点放在了以个人自律和责任为基础的“可持续防疫”上。 据此，与生计相关的设施集合禁止和营业时间限制等将被最小化。取而代之的是加强室内人员限制等密集度的管理。另外，还决定通过只要违反一次防疫方针就下达营业限制行政命令的“一次性淘汰制”等，追究责任。 政府正在推进放宽保持距离阶段的方案。政府正在研究将现行的5阶段结构简化为3阶段的方案。这样一来，各阶段升级标准也将有所放宽。现在，如果每天确诊患者超过300人，将下达保持距离第二阶段，调整其数字。 在遏制新冠病毒“第三次大流行”方面起到重要作用的“禁止5人以上”等聚会人员限制有望继续维持。但是，政府决定研究引入“人际泡沫”概念，将人们像肥皂泡一样集体化，在其内部放宽保持距离，对外则严格保持距离。即，把每天见面的家庭、熟人、同事以10人以下为单位进行会面，并严格禁止其他人的接触。这样即使维持强力的保持距离阶段，也可以增加与熟人的接触，降低孤立感和因新冠肺炎病毒带来的疲劳度。 但是也有人指出，现在进行保持距离的改编还为时尚早。因为17日和18日新增确诊患者连续两天达到621人，出现了“第四次大流行”的可能性。梨花女子大学木洞医院呼吸内科教授千恩美指出：“理论上是好的，但实际上这是不可能的。”高丽大学九老医院感染内科教授金宇宙也批评称：“现在处于与病毒的战争状态，放宽保持距离相当于士兵报告并自行战斗后，如果失败将予以惩戒。”翰林大学江东圣心医院教授李镇瑞(音)表示：“国内疫苗接种率达到50%左右后，放宽保持社交距离等级也不晚。”

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