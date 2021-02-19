与法人税不差上下的准税金……在韩国创业. February. 19, 2021 07:27. . 据悉，韩国企业在2019年负担的准税金多达67.59万亿韩元。这相当于同年缴纳的72.17万亿韩元法人税的93.7%。准税金是指国民年金等社会保险费、废弃物负担金等各种负担金，以及非自发性捐款的金额。准税金并不都是坏事。其最大的问题，是超过企业负担能力的过高金额和增加速度。 如果将准税金给韩国企业带来的负担和净利润进行比较，就不难了解。2019年，国内企业的当期净利润为111万亿韩元，比前一年减少了50万亿韩元。但是准税金却增加了7.4%（4.67万亿韩元）。不仅是前年一年。2015∼2019年的经济增长率为2.0∼3.2%，与此相比，准税金的增长率高达2倍以上，达到5.1∼8.3%。因此，在企业现场出现了因准税金而弯了腰的悲鸣。 问题不只是金额和增速。准税金也会阻碍企业活动。《东亚日报》采访结果表明，甚至有在并非禁止开发地区建立了工厂，但到想要扩建时，却说是已被指定为限制开发地区，要求相关企业缴纳超过扩建费用一半的1800亿韩元负担金。乐天制果从2012年起到最近，每年都要缴纳20亿∼30亿韩元的废弃物负担金。口香糖的消费量每年都在减少，最近几乎没有人在街头吐口香糖，但废弃物负担金反而大幅增加。 在准税金中，非自发性捐款的强制性界限模糊，可能会对企业经营造成特别的威胁。据说，相比中小企业，大企业对政府和地方自治团体的捐款要求更感到强迫性。 但执政党却以新冠疫情为借口，热衷于增加对企业的准税金负担。执政党正在2月临时国会上推进的《社会连带资金法》规定，向企业和个人筹集基金，用来帮助遭受新冠疫情灾难的小工商业者。执政党同时正在推进的合作利润共享制，其内容包括，如果大企业的利润超过目标额，就与合作企业中小企业分享。执政党虽然在包装成“企业自主”，但对于不断察看政界脸色的企业来说，实际上很有可能会陷入被动局面。 拿出不合理的负担金和危险的捐款的企业很难恢复活力。在准税金中，应该取消不符合宗旨的负担金和非自发性捐款。如果可以改变，干脆作为税金征收，这不但符合征税法律原则，而且从企业的立场上看，预测的可能性也会提高，因此还是对事业有帮助的方向。

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