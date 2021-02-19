“股票代替零花钱”，未成年账户1年内翻番. February. 19, 2021 07:28. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年10月，安宝培(35岁)给10岁的儿子开了股票账户，买了2股三星电子股票。订阅儿童报纸的儿子读完有关股市的报道后说“想亲自投资”，成了事件的端由。安某表示：“虽然一直苦恼要等到成人，但儿子用这段时间积攒的零花钱投资的话，可能会成为实战经济教育，所以允许了。”安氏夫妇虽然会告诉股票用语和投资概念等，但是选择投资项目、决定买卖时机是儿子的事情。上个月末，三星电子的股价跌到8万韩元出头，儿子说“现在还要买”，给夫妇送去了8.2万韩元。 据调查，从去年开始持续的股票投资热潮使未满19周岁的未成年人的股票账户也在1年内激增2倍以上。 18日，据金融投资业界透露，截止到上月末，Kiwoom证券、未来资产大宇、NH投资证券、KB证券、韩国投资证券等5家证券公司的未成年人股票账户统计为60.6952万个。与一年前(29.1033万个)相比，剧增108.6%。特别是，国内股市开启“韩国综合股价指数3000点时代”的今年1月份，就新增了8万个以上的新账户。2019年1年间开设的未成年人账户还不到1万个。 据分析，由于股市的活跃，对股票投资的关心越来越大，而且意识到金融投资重要性的父母们正积极以子女的名义开设账户。再加上房价暴涨和就业难等原因，以股票形式向子女赠与财产的父母也增加了。汉阳大学经济系教授河准景表示：“10多岁时开始，进行小额实战投资的话，会有金融、教育效果”，“但是，过分投资一大笔钱变相赠与等问题也会出现。”

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